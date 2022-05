Giro d‘Italia: Lennard Kämna bleibt hinter Juan Pedro Lopez- Arnaud Demare gewinnt Etappe

Die sechste Etappe führt den Giro-Tross am Donnerstag gen Norden auf das italienische Festland. Das 192 km lange Teilstück von Palmi nach Scalea bietet nach einem kurzen Anstieg der vierten Kategorie zum Auftakt optimale Bedingungen für die Sprinter. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.