Giro: Bouwman triumphiert erneut - Richie Porte steigt aus

Am Samstag folgt die letzte schwere Bergankunft dieses Giro. Auf der 168 km langen Etappe von Belluno nach Passo Fedaia/Marmolada müssen die Fahrer 4490 Höhenmeter überwinden - darunter den höchsten Punkt der gesamten Rundfahrt, den Passo Pordoi (2239 m). Am Sonntag folgt die letzte Etappe mit dem 17,4 km langen Einzelzeitfahren in Verona.