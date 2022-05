Giro d'Italia: De Gendt siegt in Neapel - Kämna angriffslustig

Am Sonntag steht der Kampf um die Gesamtwertung im Mittelpunkt: Die neunte Etappe beginnt in Isernia und endet nach 191 km mit der Bergankunft am Blockhaus in den mittelitalienischen Abruzzen. Fünf gewertete Anstiege sowie über 5000 Höhenmeter verlangen den Fahrern vor dem zweiten Ruhetag am Montag alles ab.