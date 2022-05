Nach Missgeschick auf dem Podium: Giro-Aus für Etappensieger Girmay

Siegerehrung mit Folgen: Radsport-Shootingstar Biniam Girmay muss nach seinem Missgeschick auf dem Podium vorzeitig aus dem 105. Giro d‘Italia aussteigen. Der 22-Jährige, der am Dienstag als erster schwarzer Afrikaner eine Grand-Tour-Etappe gewonnen hatte, trat zur 203 km langen Flachetappe von Santarcangelo di Romagna nach Reggio Emilia am Mittwoch wegen einer Verletzung am linken Auge nicht mehr an.