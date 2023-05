Giro: Groves gewinnt fünfte Etappe im Sprint

Am Donnerstag steht das sechste Teilstück über 162 teils anspruchsvolle Kilometer durch Neapel an. Im hügeligen Mittelteil gilt es für die schnellen Fahrer, den Anschluss zu halten, da im Ziel erneut eine Sprintentscheidung erwartet wird. Die zweitwichtigste Landesrundfahrt nach der Tour de France endet am 28. Mai in Rom.