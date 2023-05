Giro: Leknessund übernimmt Rosa

Nur ein Abtasten bei den Top-Favoriten, und dennoch ein Wechsel an der Spitze: Der norwegische Radprofi Andreas Leknessund hat bei der ersten Kletterprüfung des 106. Giro d'Italia seinen bislang größten Karriereerfolg erzielt und Weltmeister Remco Evenepoel das Rosa Trikot abgenommen. Der 23-Jährige vom Team DSM wurde am Dienstag Zweiter der 175 km langen vierten Etappe von Venosa zum Lago Laceno und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung.