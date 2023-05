Radsport, Giro d'Italia: Kämna zu Coronafällen - "Keine große Panik"

Radprofi Lennard Kämna will sich durch die gehäuften Coronafälle im Fahrerfeld des Giro d‘Italia nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich weiß nicht, ob wir noch irgendetwas verändern. Wir haben keine Angst vor Covid, es ist wie es ist“, sagte der 26-Jährige am ersten Ruhetag der Rundfahrt.

"Wir versuchen, so clean wie möglich zu sein in unserer Bubble", führte Bora-hansgrohe-Fahrer Kämna aus. "Es ist wie bei jeder anderen Krankheit: Wenn du es hast, bist du raus. Wir passen also auf, aber haben jetzt keine große Panik bei uns im Team." Die Organisatoren des Giro hatten am Montag eine Maskenpflicht in allen Kontaktbereichen mit den Fahrern angeordnet.