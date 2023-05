Kittel: "Klarer Abwärtstrend" im deutschen Radsport

Das Publikums-Interesse am Radsport, so Kittel, sei in Deutschland zuletzt zurückgegangen - auch wegen ausbleibender Erfolge seit Kittels Rücktritt im Jahr 2019. "So erfolgsverwöhnt wie früher sind die deutschen Fans im Moment nicht." Der Sport habe es aber selbst in der Hand, "dass das Interesse mit dem Erfolg zurückkommt. Denn die Spitze des Sports hat eine unheimliche Strahlkraft", sagte Kittel.