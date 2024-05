Giro d'Italia: Pogacar baut Gesamtführung aus - Ganna siegt

Pogacar liegt in der Gesamtwertung nun mit 3:41 Minuten vor dem Briten Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), der Tour-Sieger von 2018 löste Daniel Felipe Martinez (Kolumbien) vom deutschen Topteam Bora-hansgrohe auf Rang zwei ab. Martinez verlor im Zeitfahren als 14. 1:16 Minuten auf Pogacar. Thomas lag auf Platz vier am Samstag 45 Sekunden hinter dem Slowenen im Maglia Rosa.

Beim Kampf gegen die Uhr schon nicht mehr dabei war Phil Bauhaus. Einen Tag nach seinem dritten Platz bei der Sprintankunft der 13. Etappe stieg der 29-Jährige aus Bocholt am Samstagmorgen aus. Die ausstehenden acht Teilstücke würden dem Sprinter "nicht liegen", teilte sein Rennstall Bahrain-Victorious bei X mit, "Phil wird sich auf seine bevorstehenden Rennen und Ziele konzentrieren."

Am Sonntag steht noch einmal eine knüppelharte Etappe über 222 km und über drei Anstiege der ersten Kategorie an, ehe am Montag der zweite und letzte Ruhetag folgt.