109. Tour de France: Vorschau auf die 10. Etappe

Nachdem das Fahrerfeld am ersten "echten" Ruhetag durchatmen konnte, geht es am Dienstag mit der zweiten Alpen-Etappe der 109. Tour de France weiter. Die zehnte Etappe führt das Peloton in die Savoyen. Nach 148,1 km endet das Teilstück auf dem Flugplatz von Megeve. Bis dahin sind 21 Kletterkilometer auf den vier Anstiegen zu bewältigen.