109. Tour de France: Vorschau auf die 17. Etappe

Im Jahr 2017 triumphierte der Franzose Romain Bardet in Peyragudes - und auch diesmal werden die einheimischen Fans auf einen französischen Etappensieg hoffen. Doch auch die Favoriten in der Gesamtwertung um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar werden sich am Mittwoch zeigen und versuchen, wichtige Sekunden herauszufahren.