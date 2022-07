109. Tour de France: Vorschau auf die 18. Etappe

Zum Abschluss wartet die Bergankunft der höchsten Kategorie in Hautacam, die 1994 zum ersten in Angriff genommen wurde. Insgesamt endet dort auf 1520 Metern Höhe zum siebten Mal eine Tour-Etappe. Auf den 13,6 km Anstieg werden den Fahrern in der dritten Woche der Frankreich-Rundfahrt die letzten Kraftreserven abverlangt.