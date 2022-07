109. Tour de France: Vorschau auf die 6. Etappe

So international war ein Tour-Auftakt selten: Die ersten acht Etappen führen durch vier Länder, nach Dänemark und Frankreich geht es nun in Belgien los, am Samstag erreicht die Frankreich-Rundfahrt die Schweiz. Und langsam wird es ernst: Bevor am Donnerstag die erste Bergankunft ansteht, wartet mit der sechsten Etappe das längste Teilstück.