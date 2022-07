Tour de France 2022: 15 Sekunden - Sprint-Star Fabio Jakobsen zittert sich ins Ziel

Am Ende erreichte der Niederländer mit einem Rückstand von 36:48 Minuten auf den Sieger das Ziel - besagte 15 Sekunden unter dem Zeitlimit. Als er die letzten Meter Richtung Ziel in Angriff nahm, fuhr der Besenwagen schon direkt hinter ihm her. (NEWS: Alles zur Tour de France 2022)