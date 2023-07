Bora-Sprinter Meeus: "Brauchen noch Finetuning"

Der belgische Radprofi Jordi Meeus sieht in der Sprintvorbereitung des deutschen Teams Bora-hansgrohe nach der ersten Massenankunft der 110. Tour de France noch Luft nach oben. "Wir haben gezeigt, dass wir vorne mit dabei sind. Im Finale brauchen wir aber noch ein bisschen Feintuning", sagte Meeus nach seinem siebten Platz auf der dritten Etappe am Montag in Bayonne.