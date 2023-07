Pogacar gewinnt Tourmalet-Etappe - Vingegaard in Gelb

Der zweimalige Gesamtsieger Tadej Pogacar hat die zweite und letzte Pyrenäen-Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Nach 144,9 km mit dem mythischen Tourmalet siegte der Slowene vom Team UAE Emirates bei der ersten Bergankunft in Cauterets-Cambasque und meldete sich im Duell mit Titelverteidiger Jonas Vingegaard eindrucksvoll zurück.

Der Däne (Jumbo-Visma) wurde am Donnerstag mit 24 Sekunden Rückstand Zweiter, übernahm aber dennoch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Der Australier Jai Hindley vom deutschen Team Bora-hansgrohe, der das Maillot jaune am Tag zuvor erobert hatte, war bereits am Tourmalet abgehängt worden und büßte die Gesamtführung nach nur einem Tag wieder ein. Hindleys deutscher Edelhelfer Emanuel Buchmann (Ravensburg) verlor ebenfalls Zeit.