Scharfe Kritik an Froome

"Wir sind ein Risiko eingegangen, aber wir haben immerhin den besten Grand-Tour-Fahrer dieser Generation verpflichtet", sagte der Milliardär Adams und kritisierte: "Ich respektiere seine Leistungen in der Vergangenheit, aber wenn du in der diesjährigen Tour-Mannschaft sein willst, zählt nicht, was du vor sieben Jahren gemacht hast, sondern was du in diesem Jahr gemacht hast. Und du musst dir deinen Platz verdienen."