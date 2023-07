Tour de France 2023 Heute: 5. Etappe von Pau nach Laruns LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Start der Tour de France im Baskenland war turbulent, zur ersten echten Kraftprobe für die Top-Favoriten um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar kommt es aber erst am Mittwoch.

Am Montag und Dienstag waren die Sprinter gefragt. Beide Male sorgte der deutsche Phil Bauhaus für Furore , verpasste den Etappen-Triumph im Massenspurt aber zweimal um Haaresbreite.

Die Pyrenäen-Ouvertüre führt über 162,7 km von Pau nach Laruns und stellt den Fahrern ungewohnt früh im Tour-Verlauf einen „Hors Categorie“-Berg in den Weg.

5. Etappe der Tour de France: Harte Stiche und gefährliche Abfahrt

Es folgt der Col d‘Ichere (3. Kategorie) und 18,5 km vor dem Ziel der Col de Marie Blanque (1. Kategorie). Da es an diesem Bonussekunden gibt, könnten Pogacar und Vingegaard Vollgas geben. Potenziell geht der Zeitbonus aber auch an eine Fluchtgruppe. In der Abfahrt ins Ziel ist Vorsicht geboten.