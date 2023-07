Tour de France 2023: Nächste Chance für Bauhaus? 11. Etappe LIVE im TV, Stream, Ticker

Die nächste Chance für Phil Bauhaus!

Nachdem sich am Dienstag eine Ausreißergruppe durchgesetzt und Georg Zimmermann den ersten deutschen Erfolg bei der 110. Etappe der Tour de France verpasst hatte, heißt es am Mittwoch: Sprinter aufgepasst, der nächste Massenspurt winkt!

Tour de France - die 11. Etappe:

Nach dem giftigen dienstäglichen Restart im Anschluss an den ersten Ruhetag steht am Mittwoch zum einzigen Mal in der zweiten Tour-Woche eine Flachetappe auf dem Programm.

Über 179,8 km rollen die Fahrer ohne größere Herausforderungen von Clermont-Ferrand nach Moulins. Gerade einmal drei kleinere Anstiege der vierten Kategorie gilt es zu überwinden.

Erster Sieg für Bauhaus?

Für die Sprinter dürfte das locker zu überstehen sein, ihre Teams werden alles daran setzen, dass es am Ende zum schnellen Finale kommt. Auch der deutsche Hoffnungsträger Phil Bauhaus will nach zwei Podestplätzen in der ersten Woche auf der 800 Meter langen Zielgeraden in Moulins um den ersten Tour-Etappensieg seiner Karriere kämpfen. „Ich habe jetzt gezeigt, dass ich zu den Schnellsten gehöre, deswegen gibt es schon diesen Traum“, sagte der 28-Jährige dem SID.

In Clermont-Ferrand herrscht dieser Tage eine unglaubliche Tour-Begeisterung. Bereits am Montagabend wurde in der Stadt, in der die meisten Teams den Ruhetag verbrachten, eine große Party inklusive Feuerwerk zelebriert; nun startet hier im Schatten des mächtigen Puy de Dome und der anderen Vulkane der Auvergne also das elfte Teilstück. Der Hauptort der Puy-de-Dome-Region ist bereits zum zwölften Mal Teil der großen Schleife.

Im Zielort Moulins hingegen feiert man Tour-Premiere. Das 20.000-Einwohner-Städtchen verfügt über eine sehenswerte Kathedrale und liegt am Ufer des Flusses Allier.

Die Strecke der Tour de France 2023 in der Übersicht

Tour der France LIVE: So können Sie die Tour 2023 verfolgen

TV: ARD, Eurosport

Stream: Sportschau.de

Liveticker: Tour de France Liveticker SPORT1.de

