Tour de France: "Mein Körper sagte Stopp!" - Pogacar erklärt Entscheidung im Gigantenduell

Es war der zweite - und am Ende entscheidende - Rückschlag nach dem Zeitfahren am Vortag. Dort nahm der Däne Pogacar bereits 1:38 Minuten ab. „Irgendetwas ist da passiert, aber ich weiß noch nicht, was genau“, beschrieb der 24-Jährige nun im Gespräch mit der französischen Sport-Tageszeitung L‘Équipe die Szene: „Mein Körper sagte Stopp!“