Tour de France 2024: Geschke will Tour-Karriere mit gutem Ergebnis beenden

Der deutsche Radprofi Simon Geschke nimmt Abschied von der Tour de France - und will bei seiner finalen Frankreich-Rundfahrt noch einmal glänzen. „Ich hoffe, dass ich meine letzte Tour de France mit einem guten Ergebnis beenden kann. Ich bin sehr motiviert“, sagte Geschke dem SID am Tag vor dem Auftakt der 111. Tour in Florenz .