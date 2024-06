Radsport: Degenkolb zum zehnten Mal bei der Tour

Der deutsche Radprofi John Degenkolb startet zum zehnten Mal bei der Tour de France. Der 35 Jahre alte Routinier wurde von seinem Team dsm-firmenich PostNL für die 111. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt nominiert, die am kommenden Samstag in Florenz beginnt. Degenkolb wird die achtköpfige Auswahl als Roadcaptain anführen und sich vor allem in der Sprintvorbereitung einbringen. "Ich bin froh, glücklich und stolz, dass ich die zehnte Große Runde in Angriff nehme", sagte Degenkolb.