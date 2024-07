Girmay gewinnt achte Tour-Etappe - Ackermann Vierter

Radprofi Biniam Girmay aus Eritrea hat die achte Etappe der 111. Tour de France gewonnen und damit seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Der 24-Jährige vom Team Intermarche-Wanty setzte sich am Samstag nach 183,4 km in Colombey-les-Deux-Eglises im Nordosten Frankreich vor den Belgier Jasper Philipsen und Arnaud de Lie durch. Pascal Ackermann (Kandel) wurde Vierter. „Ich danke Gott“, sagte der Tagessieger, „und widme den Sieg meinem Vater und meiner Mutter, die an micht geglaubt haben.“