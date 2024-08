Lippert verpasst Tour-Etappensieg - Drama um Vollering

Am Freitag wartet die 6. Etappe mit fünf gewerteten Anstiegen auf die Fahrerinnen. Am Wochenende steht dann das große Finale mit zwei Bergankünften an. Erstmals geht es bei der Frauen-Tour auch nach Alpe d'Huez hinauf. Die Ankunft im berühmten Wintersportort dürfte am Sonntag im Rennen um den Gesamtsieg die Entscheidung bringen.