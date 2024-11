Der Tag, an dem Holland ein legendäres Radsport-Idol verlor

Martin Hoffmann 16.11.2024 • 15:02 Uhr Heute vor 60 Jahren starb „Big Piet“ Moeskops, der nach dem 1. Weltkrieg den Bahnrad-Sport in den Niederlanden groß machte - aber auch für einen folgenschweren Skandal in Erinnerung ist.

Sie nannten ihn „Big Piet“ - und es war nur logisch, nicht nur weil er mit 1,90 Metern eine ungewöhnliche Erscheinung im Radsport war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Pieter Daniel „Piet“ Moeskops, der heute vor 60 Jahren gestorben ist, war ein Idol einer vergangenen Radsport-Ära: Fünfmal wurde der Hüne in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts Bahnrad-Weltmeister im Sprint und popularisierte damit den Sport in seiner niederländischen Heimat.

Der vielgerühmte Pionier ist aber auch für einen folgenschweren Skandal in Erinnerung.

Fünfmal Weltmeister im Bahnrad-Sprint

Moeskops wurde am 13. November 1893 als Sohn eines Geflügelhändlers in Loosduinen geboren, heute Ortsteil der Hauptstadt Den Haag. Das Fahrradfahren lernte er bei Lieferdiensten für seinen Vater, bei seinen ersten Versuchen auf der Rennbahn zeigte sich das Talent zum Wettkampfsport - gegen den Willen seines Vaters startete Moeskops dann eine Rennkarriere.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Moeskops wurde insgesamt zehnmal niederländischer Meister im Sprint, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 öffnete sich für ihn die Tür zu internationalen Wettbewerben und einer Profi-Karriere.

1921 wurde Moeskops in Kopenhagen erstmals Weltmeister, indem er Titelverteidiger Robert Spears aus Australien entthronte. Moeskops wurde in den Jahren darauf zum unumstrittenen Herrscher seiner Disziplin, verteidigte den Titel dreimal. Moeskops war nicht nur schnell, sondern auch ein nervenstarker Taktiker, der Angriffe seiner Konkurrenten gut vorausahnen und beantworten konnte. Weitere große Siege bei den Grand-Prix-Rennen in Amsterdam, Paris und Berlin festigten seinen Ruf.

1926 in Mailand gewann Moeskops seinen letzten WM-Titel - verursachte dabei aber auch einen Eklat, der ihm lange nachhing.

Fahnen-Skandal mit Folgen

Weil in diesem Jahr Moeskops‘ Landsmann Gerard Leene nationaler Meister geworden war, führte der Rivale und nicht Moeskops die niederländische Delegation als Fahnenträger an. Moeskops machte sich dabei einen Spaß daraus, mit einer eigenen „Fahne“ aufzulaufen, einem weißen Handtuch an einem Stock. Als ein erboster Funktionär aus dem eigenen Land Moeskops die Scherzflagge abnehmen wollte, kam es zu einer Rangelei und einem Fausthieb Moeskops.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der niederländischen Presse wurde Moeskops bei seiner Heimkehr scharf kritisiert und galt als „Flaggenschänder“, der die Ehre der Nation verunglimpft hätte. Der Vorgang führte zu inneren Verwerfungen im nationalen Radsport-Verband, der Moeskops sperrte - was dann wiederum zu einer Spaltung und der Gründung eines neuen Verbands führte.

Moeskops beendete 1933 verletzungsbedingt seine Laufbahn, in seine Fußstapfen trat eine neue, von ihm inspirierte Generation mit den heute ebenfalls legendären Arie van Vliet und Jan Derksen.

Eine Freundschaft mehrte den Nachruhm

Nach der aktiven Karriere wurde Moeskops selbst Funktionär, mischte 1939 auch hinter den Kulissen der Tour de France mit - als Fahrer seines guten Freunds Joris van den Bergh, Pionier des niederländischen Sportjournalismus, der mit seiner Arbeit auch viel zur Mystifizierung Moeskops beitrug.