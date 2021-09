Vuelta: Primoz Roglic verteidigt Führung auf letzter Bergetappe

Der Gamoniteiru, am gleichen Massiv wie der legendäre Angliru gelegen, stand erstmals im Programm der Vuelta. Das Teilstück mit fast 4500 Höhenmetern war die letzte große Kraftprobe der 76. Spanien-Rundfahrt. Am Freitag und Samstag folgen mittelschwere Abschnitte, die Vuelta endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.