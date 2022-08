Harnwegsinfektion: Vuelta-Aus für Radprofi Buchmann

Die schwere Vuelta, die mit einem Teamzeitfahren in den Niederlanden beginnt, führt über 21 Etappen - acht davon im Hochgebirge - und rund 3300 km bis zum Ziel in Madrid am 11. September. Titelverteidiger ist der Slowene Primoz Roglic, der das Rennen zuletzt dreimal in Folge gewann. Der dänische Tour-Sieger Jonas Vingegaard (beide Jumbo-Visma) und der slowenische Tour-Zweite Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fehlen.