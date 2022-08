Vuelta: Spanier Herrada gewinnt Sprint der Ausreißer

Bester Deutscher war Nikias Arndt (Buchholz/DSM) als 13., der 30-Jährige kam 29 Sekunden nach dem Sieger mit dem Hauptfeld ins Ziel. Der belgische Radprofi Remco Evenepoel behauptete das Rote Trikot des Gesamtführenden. Am Samstag steht die achte Etappe über 153,4 km von La Pola Llaviana nach Collau Fancuaya auf dem Programm. Die Rundfahrt endet am 11. September in Madrid.