Vuelta: Zweiter Sieg für Bennett - Ackermann chancenlos

Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann (Kandel/UAE Team Emirates) hatte den Massenspurt auf der Zielgeraden eröffnet, war aber chancenlos und wurde noch auf Platz neun durchgereicht. Am Samstag hatte Ackermann, der am vergangenen Sonntag noch bei dem EM-Straßenrennen in München gestürzt war, in Utrecht Platz fünf belegt.