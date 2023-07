Radsport: Evenepoel verteidigt Vuelta-Titel

Wie sein Team Soudal-Quick Step am Montag mitteilte, wird der 23-Jährige die Equipe bei der Spanien-Rundfahrt vom 26. August bis 17. September anführen.

Evenpoel wird zuvor am 29. Juli bei der Clasica San Sebastian fahren und vor der Vuelta noch in Glasgow seinen WM-Titel verteidigen. Im Mai hatte Evenepoel beim Giro in Führung liegend wegen einer Corona-Infektion aufgeben müssen. 2024 soll der Schwerpunkt des Ausnahme-Allrounders auf seiner Premiere bei der Tour de France liegen.