Vuelta-Auftakt: dsm-firmenich gewinnt Mannschaftszeitfahren - Kritik von Evenepoel

Evenepoel kritisiert Organisatoren

„Veranstaltet das Rennen einfach nicht in der Nacht. Man hätte den ganzen Tag fahren können, als es trocken war“, monierte Evenepoel, dessen Team erst deutlich nach 20 Uhr auf die Strecke geschickt worden war: „Wir müssen hier ans Limit gehen, riskieren und dann ist es total dunkel und rutschig, das ist in meinen Augen lächerlich. Es ist einfach gefährlich.“

Der 23 Jahre alte Evenepoel peilt in den kommenden drei Wochen seinen zweiten Grand-Tour-Titel an. Zwischen dem Start in Barcelona und dem traditionellen Ziel in Madrid liegen 21 Etappen mit 3156,5 km Gesamtlänge. Bereits am Montag steht die erste von sechs Bergankünften an.