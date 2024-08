Roglic vor Vuelta-Start: "Müssen realistisch sein"

Nach dem schmerzhaften Aus bei der Tour de France meldet sich Primoz Roglic bei der Spanien-Rundfahrt als Mitfavorit zurück. Die Erwartungen aber will der Kapitän des deutschen Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe nicht zu hoch hängen: „Wir müssen realistisch sein und sehen, wo wir wirklich stehen. Und dann können wir entscheiden, wie wir es angehen“, sagte der Slowene vor dem Start der Vuelta in Lissabon am Samstag.