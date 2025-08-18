Denz und Koch im Red-Bull-Aufgebot zur Vuelta - Hindley Kapitän

SID 18.08.2025 • 11:31 Uhr Das Team Red Bull-Bora-hansgrohe verfolgt bei der Vuelta mehrere Ziele. Auch zwei deutsche Fahrer sind dabei.

Das deutsche Radsport-Topteam Red Bull-Bora-hansgrohe schickt zwei deutsche Fahrer in die 80. Vuelta in Spanien. Im am Montag veröffentlichten Aufgebot für die letzte große Landesrundfahrt des Jahres steht neben Nico Denz auch Jonas Koch.

Angeführt wird das Team vom Australier Jai Hindley, 2022 Gewinner des Giro d’Italia. Komplettiert wird das Aufgebot von Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero und Tim van Dijke.

Kapitän Hindley soll in der Gesamtwertung ein gutes Ergebnis einfahren, zudem will das Team auch „aggressiv“ fahren und über die drei Wochen hinweg nach Etappensiegen jagen.