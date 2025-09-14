Vingegaard enttäuscht: „Moment der Ewigkeit genommen“

SID 14.09.2025 • 21:44 Uhr Der Däne Jonas Vingegaard gewinnt erstmals die Vuelta. Nach dem Abbruch zeigt sich der Radstar schwer enttäuscht.

Sieger Jonas Vingegaard hat mit großer Enttäuschung auf den Abbruch der 80. Spanien-Rundfahrt reagiert. „Es ist schade, dass uns ein solcher Moment der Ewigkeit genommen wurde“, sagte der dänische Radstar: „Ich hatte mich darauf gefreut, diesen Gesamtsieg mit meinem Team und den Fans zu feiern. Jeder hat das Recht zu protestieren, aber nicht auf eine Weise, die unser Rennen beeinflusst oder gefährdet.“

Proteste pro-palästinensischer Demonstranten hatten am Sonntag für einen Abbruch der Vuelta a España gesorgt. Die Schlussetappe wurde rund 56 Kilometer vor dem Ziel vorzeitig beendet, einen Tagessieger gab es nicht. Vingegaard wurde als Gesamtführender zum Sieger erklärt, die Zeremonie fiel allerdings aus.