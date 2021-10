Dressur: Dujardin verkauft Olympiapferd Gio

Allerdings hat die erfolgreichste britische Olympionikin der Geschichte bereits einen neuen Trumpf in der Hinterhand. Der erst achtjährige Wallach Imhotep im Besitz ihres Mentors und Trainers Carl Hester soll Dujardin aller Voraussicht nach zu den Weltreiterspielen im August 2022 in Herning und zu Olympia 2024 in Paris tragen.