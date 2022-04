Außenseiter Noble Yeats gewinnt Grand National

510:10-Außenseiter Noble Yeats hat völlig überraschend das Grand National auf der Galopprennbahn Aintree bei Liverpool gewonnen. Der siebenjährige Wallach setzte sich im berühmtesten Hindernisrennen der Welt mit Amateurreiter Sam Waley-Cohen im Sattel vor dem Favoriten Any Second Now durch. Platz drei im Feld der 40 Pferde belegte nach 7200 m Delta Work. Das Rennen war mit umgerechnet 1,2 Millionen Euro dotiert.