Ward gewinnt zweite Teilprüfung - kein Deutscher in Top Ten

Die Entscheidung fällt in zwei Umläufen und einem möglichen Stechen am Sonntag. Im ersten Umlauf starten 30 Reiter, für den zweiten qualifizieren sich die besten 20. Titelverteidiger ist London-Olympiasieger Steve Guerdat (Schweiz), der mit dem 13-jährigen Wallach Victorio des Frotards am Donnerstag Siebter wurde.