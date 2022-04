Weltcupfinale in Leipzig: Fuchs gewinnt Auftaktspringen

Auf dem 15-jährigen Hengst Chaplin setzte sich der 29-Jährige im Zeitspringen gegen den für Österreich startenden Münchner Max Kühner mit Elektric Blue und den Iren Conor Swail mit Count Me In durch. Bester Deutscher war auf Platz vier David Will (Dagobertshausen) mit dem Holsteiner Wallach C Vier.