Nach Corona-Pause: Spring-Derby mit Europameister Thieme

In der lukrativen Global Champions Tour am Samstag (15.15 Uhr/NDR) geht der Mecklenburger aus Plau am See mit der Fuchsstute Chakaria an den Start. Thieme: "Mein Fokus liegt aber zu 100 Prozent auf dem Derby." Der Norddeutsche hat diese Traditionsprüfung bereits in den Jahren 2007, 2008 und 2011 gewonnen.