5:2-Favorit Mo Donegal gewinnt Belmont Stakes

Todd Pletcher feierte als Trainer seinen vierten Triumph bei den Belmont Stakes. 2007 hatte er Rags to Riches an den Start gebracht, 2013 gewann Palace Malice, 2017 Tapwrit. Für Mike Repole, Miteigentümer von Mo Donegal und Nest, war es ein sehr emotionaler Tag. "Ich hatte diesen Traum 40 Jahre lang", sagte der milliardenschwere Unternehmer aus New York: "Es war immer das größte Ziel in meinem Leben als Pferdemann, und jetzt habe ich es erreicht."