Reiten: Beerbaum-Comeback im Nationenpreis

"So kurz vor der WM gab es einen kleinen Engpass an Reitern für Hickstead", teilte Beerbaum in den Sozialen Medien und auf seiner Homepage mit: "Ich stehe gerne zur Verfügung, das ist keine große Sache, es ist kein Rücktritt vom Rücktritt." Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und beim anschließenden Nationenpreis-Finale in Barcelona hatte der heute 58-Jährige letztmals den roten Rock der deutschen Equipe getragen.