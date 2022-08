Dressur-Kür: Keine deutsche Medaille - zweites Gold für Fry

Benjamin Werndl war hörbar überwältigt von seiner ersten WM. "Das war wieder ein Gefühl, das man fast nicht beschreiben kann, weil es so unglaublich war", sagte der Bruder der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl: "Famoso macht einfach alles, was ich abfrage und was ich mir vornehme. Mir fehlen einfach die Worte, um auszudrücken, was dieses Pferd für mich bedeutet."