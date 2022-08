Reit-WM: Olympiasieger Maher lässt Explosion zu Hause

Olympiasieger Ben Maher wird sein Weltklassepferd Explosion bei der Reit-WM in Herning nicht einsetzen. Das gab der nationale Verband British Showjumping am Donnerstag bekannt. Der 13-jährige Fuchswallach, eines der weltbesten Springpferde, sei „nicht in der Topform, um sich dem herausfordernden Programm einer Meisterschaft stellen zu können“, wird Maher in dem Statement zitiert.