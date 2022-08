Zeitspringen: Ehning mit Bestzeit - aber einem Abwurf

Mit einem Abwurf am drittletzten Hindernis hat der deutsche Startreiter Marcus Ehning (Borken) mit seinem Hengst Stargold beim Zeitspringen im Rahmen der WM in Herning eine erstklassige Ausgangsposition verpasst. Ehning lag in der reinen Zeitwertung als einziger im Zwischenklassement unter 80 Sekunden, kam aber durch die vier Sekunden Zeitstrafe auf 83,88 Sekunden und ist damit bereits auf Platz sechs zurückgefallen.