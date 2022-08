Ahlmann und Wargers mit Nullrunde

Schnell unterwegs waren Marcus Ehning (Borken) mit Stargold und Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, die sich aber je einen Abwurf leisteten und dadurch erheblich nach hinten rutschten. Ehning blieb in der reinen Zeitwertung als einer von nur drei Reitern im 103-köpfigen Starterfeld im Zwischenklassement unter 80 Sekunden, kam aber durch die vier Sekunden Zeitstrafe auf 83,88 Sekunden und ist damit bereits auf Platz 13 zurückgefallen.