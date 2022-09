Vielseitigkeits-WM: Krajewski top, Jung "brillant"

Am Samstag steht auf der Hochebene Pratoni del Vivaro, wo bereits 1960 olympische Medaillen vergeben wurden, der 5600 m lange Geländeritt an. „Der entscheidet die WM“, sagte Bundestrainer Thomsen. Krajewski nannte den hügeligen Kurs „sehr anspruchsvoll“, Jung kündigte an, das Gelände am Freitagabend „nochmal in Ruhe abzugehen“.