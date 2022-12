Beerbaum kritisiert Verband: "Öl ins Feuer geschüttet"

Dabei, so Beerbaum im Gespräch mit dem Spiegel, handelte es sich nicht "um Schläge, die Schmerzen verursachen sollen, sondern um Impulse, um die Springtechnik der Pferde zu verbessern". Es gehe also "viel zu weit, daraus herzuleiten, dass ich in meiner jahrzehntelangen Karriere Tiere gequält habe. Im Gegenteil. Ich kümmere mich um meine Pferde und übernehme die Verantwortung für sie. Ich füge ihnen keine Schmerzen zu."