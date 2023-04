Von Bredow-Werndl gewinnt zum zweiten Mal Dressur-Weltcup

Dank einer perfekt abgestimmten Choreografie gewann die 37-Jährige von Gut Aubenhausen auf ihrer 15-jährigen Trakehnerstute Dalera die Kür in Omaha/USA mit 90,482 Prozentpunkten.

Die fünfmalige Weltcupsiegerin Isabell Werth zeigte mit ihrem Hengst Quantaz ebenfalls eine sehr gute Kür und wurde Dritte (85,761), Silber ging an Team-Weltmeisterin Nanna Skodborg Merrald (Dänemark/87,146) mit Zepter.

Nach ihrem ersten Triumph in Leipzig 2022 hatte sich "JBW" mit "einem lachenden und einem weinenden Auge" in ihre Auszeit verabschiedet, auch nach ihrem erneuten Sieg im prestigeträchtigen Wettbewerb fand sie emotionale Worte. Die Siegerin sprach ihrer Dalera einmal mehr ein Riesenlob aus: "Sie ist wundervoll. Das ist das Wort, das sie beschreibt. Sie will es immer toll machen und hat es heute wieder gemacht. Da werde ich gleich emotional, denn das ist nicht selbstverständlich. Sie ist etwas ganz Besonderes."