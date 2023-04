Weltcupfinale im Springreiten: Vogel gewinnt zweite Prüfung

Gerrit Nieberg (Sendenhorst) landete mit Blues d'Aveline auf Platz 15, direkt dahinter folgt Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van't Ruytershof auf Rang 16. Marcus Ehning (Borken) wurde mit Priam du Roset 20. Alle drei hatten vier Fehler. Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Tobago komplettiert das deutsche Springreiter-Quintett in Omaha, er kam nicht in die Wertung.

Die Entscheidung fällt in zwei Umläufen und einem möglichen Stechen in der Nacht zu Sonntag. Im ersten Umlauf starten 30 Reiter, für den zweiten qualifizieren sich die besten 20. Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz, der im vergangenen Jahr den Titel in Leipzig mit dem 15-jährigen Hengst Chaplin gewann, landete in der Nacht zu Freitag mit Leone Jei auf dem 13. Platz.