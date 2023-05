CHIO Aachen: Prinzessin Anne zu Gast bei Eröffnung

Royaler Besuch beim Weltfest des Pferdesports: Die britische Prinzessin Anne wird bei der Eröffnung des CHIO am 27. Juni in der Aachener Soers zu Gast sein.

Die 72-Jährige war 1971 jüngste Europameisterin in der Vielseitigkeit, ihre Tochter Zara Tindall gewann 2006 in Aachen den WM-Titel bei den Buschreitern. Großbritannien ist in diesem Jahr Partnerland des CHIO.

Das Motto der Eröffnungsfeier lautet „All you need is love“ als Reminiszenz an die Beatles. Unter anderem werden die berittenen Soldaten der Household Cavalry mit ihrem weltberühmten Musical Ride für Unterhaltung sorgen.